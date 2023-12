Mercato nell’area di via San Martino la vigilia di Natale

“Mentre continuano le tante, piacevoli iniziative natalizie previste nel calendario organizzato dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, colgo l’occasione per ricordare a tutta la cittadinanza che domani, domenica 24 dicembre, dalle ore 7 alle 14, è in programma il mercato nell’area polifunzionale di via San Martino, anticipo del tradizionale mercato settimanale del martedì, che quindi il 26 dicembre non si terrà. Unitamente ai negozi in Città che domani resteranno aperti, sarà quindi una ulteriore occasione per fare acquisti e comprare gli ultimi regali potendo scegliere sia i negozi di Bisceglie sia gli operatori ambulanti del territorio”. Lo dichiara Onofrio Musco, Assessore al Commercio della Città di Bisceglie.