Matrimoni covid free, la proposta della Confcommercio per la ripartenza

Le Confcommercio di Brindisi, Lecce e Taranto, in collaborazione con Pwpa (Puglia Wedding Production Association-Sposiamo la Puglia) hanno elaborato un nuovo protocollo per aiutare gli operatori del settore ad organizzare “matrimoni Covid free” nel pieno rispetto delle norme vigenti. Le Associazioni hanno già mandato la bozza preliminare del documento all’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, e giovedì 29 aprile prossimo verrà esaminata dal Comitato tecnico scientifico (Cts).

Il protocollo “matrimonio Covid free “pone le regole – hanno spiegato le Associazioni – per consentire alle cerimonie di svolgersi in sicurezza, con accessi controllati da uno screening accurato dei partecipanti che prevede l’utilizzo di tamponi riconosciuti attendibili dal Comitato tecnico scientifico (gratuiti o venduti a prezzo industriale). In alternativa si potrà presentare un certificato di vaccinazione”. In questo modo l’evento potrà svolgersi senza restrizioni “che compromettono la natura del matrimonio, caratterizzato dalla socialità e convivialità in scenari epidemiologici da zona gialla e bianca”.