Lettore scrive a Bisceglie24, “Simboli fallici e ruote forate alla mia auto in parcheggio”

Giunge alla redazione di Bisceglie24 la segnalazione di un cittadino biscegliese che denuncia un atto vandalico subito alla sua automobile qualche giorno fa.

“La macchina è stata parcheggiata dalle 19.30 alle 23 circa di giovedì 10 settembre 2020 – ci segnala il lettore vittima dell’atto – all’interno del “Parcheggio ex scalo merci” vicino alla stazione ferroviaria di Bisceglie, sulle strisce bianche”.

“Alle 23 la macchina è stata trovata – continua il lettore – con le 4 gomme forate e sei simboli fallici impressi con la bomboletta spray nera. Anche le ruote della macchina accanto sono state forate. Un chiaro atto vandalico nella nostra città, da parte di qualcuno che non conosce, purtroppo per lui, altri modi di divertirsi di sfogare le sue frustrazioni – conclude il lettore”. L’uomo, una volta ritrovatosi di fronte alla sua auto pesantemente danneggiata, ha immediatamente chiamato i carabinieri della tenenza di Bisceglie, giunti sul posto per verificare l’accaduto e sporgere denuncia.