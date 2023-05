Le bande da giro sono patrimonio regionale, Consiglio regionale approva legge

Il Consiglio regionale ha approvato la legge di tutela delle bande musicali all’interno della Legge quadro regionale n. 17 del 2013 sulla Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Puglia.

“Ad oggi, la Puglia è la prima regione in Italia che tutela la storia e la tradizione bandistica, dichiarandola, così, parte fondamentale dell’identità, del patrimonio culturale, professionale e sociale della regione. Per questo, come Anbg, non posso che ringraziare la Commissione Cultura della Regione Puglia, nella persona del Presidente, dott. Donato Metallo, il vice Presidente, dott. Francesco La Notte, e tutti i consiglieri che con il Dipartimento Cultura della Regione e il direttore Aldo Patruno, con la Consigliera delegata Grazia Di Bari hanno ascoltato tutte le categorie che rientrano nel mondo banda e promosso questo iter, portando a casa un risultato storico”, scrive Benedetto Grillo, presidente dell’associazione nazionale bande da giro.

“L’auspicio – conclude Grillo – è che questa legge sia il punto di partenza e non di arrivo per la salvaguardia e la valorizzazione delle nostre bande e del nostro repertorio originale”.