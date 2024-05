Interventi di disinfestazione e igiene in tutta la città: ecco il calendario dei trattamenti

Proseguono i trattamenti igienico-sanitari programmati nel territorio comunale di Bisceglie. Si tratta di interventi di deblattizzazione, derattizzazione e antilarvale che verranno eseguiti in tutta la città.

In particolare, lunedì 13 maggio 2024, dalle ore 23 e fino alle 5 del mattino, saranno realizzati trattamenti di disinfestazione antialare. Durante questi ultimi, si raccomanda ai cittadini di tener ben chiuse porte e finestre e di adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare possibili contaminazioni a persone, animali o indumenti e derrate alimentari, lasciate all’esterno delle proprie abitazioni.

Sabato 11 e sabato 18 maggio avranno luogo anche i trattamenti di disinfezione delle scuole comunali di tutto il territorio cittadino. Nei mesi scorsi, sono già stati realizzati gli interventi di disinfestazione antilarvale che andranno avanti anche nei mesi di maggio e giugno. Proseguiranno, inoltre, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre i trattamenti di deblattizzazione e derattizzazione, così come la disinfestazione antialare le cui date saranno rese note progressivamente.

Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi comunali, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi in aree private e nei condomini. Per evitare il proliferare di topi e insetti è necessaria la collaborazione responsabile di tutti. Si raccomanda ai cittadini di non abbandonare spazzatura in strada e di conferire i rifiuti correttamente differenziati, osservando scrupolosamente giorni e orari.