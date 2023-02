Interruzione momentanea di energia elettrica / Ecco vie e strade interessate

Nella giornata di lunedì 6 febbraio, esattamente dalle 09:00 alle 17:00, alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una momentanea interruzione di energia elettrica. A comunicarlo è Enel Distribuzione attraverso pubbliche affissioni.

Nello specifico saranno interessate: via Terlizzi c silv da 1 a 37, da 14 a 16, 20, c silv 4, 8, 16, c silv +11, sn e sn1, via Vittorio Veneto sn.

Se il temporaneo disservizio dovesse protrarsi è possibile contattare i numeri 320 204 1500 con un messaggio o chiamare il numero verde 803 500. Nell’arco di tempo summenzionato si consiglia di non utilizzare ascensori.