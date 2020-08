Insieme per Donato, oggi la serata conclusiva della campagna di solidarietà

Questa sera, martedì 25 agosto, alle ore 21 in Largo Fiamme Gialle, si terrà la serata conclusiva per la campagna “Insieme per Donato”, una raccolta fondi organizzata dal movimento culturale Bisceglie Illuminata in collaborazione con l’associazione “Come una volta”, a favore della causa del giovane biscegliese Donato Ventura, affetto da distrofia muscolare di Duchenne.

Nel corso della serata verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria che, insieme ai contributi di altri eventi legati alla campagna, hanno permesso la raccolta di alcuni dei fondi totali che saranno interamente devoluti in beneficienza, per l’acquisto di un’auto idonea alle esigenze di Donato. Nel corso della serata, infatti, sarà annunciata la cifra totale raggiunta grazie all’aiuto dei cittadini.

Il presidente del movimento giovanile “Bisceglie Illuminata”, Alberto De Toma, ringrazia coloro i quali si sono impegnati in prima persona e hanno contribuito alla causa, perché “hanno dimostrato forte senso civico, e di avere a cuore le persone più fragili e in difficoltà”.