“Inclusione sociale e sostegno alla genitorialità”, al via il ciclo di incontri gratuiti

Il progetto “Non ti scordar di te” prosegue il suo cammino e parallelamente alla cura del Giardino dei sensi, inaugura il ciclo di incontri dedicati al supporto alla genitorialità.

Il primo appuntamento è previsto per domani 29 settembre a partire dalle ore 18 nella sede del Pineto di Trani e sarà il dott. Leonardo Trione, psicologo dell’associazione Arca dell’Alleanza, ad accompagnare le famiglie in difficoltà lungo un cammino di 25 incontri, tra workshop operativi, gruppi di mutuo aiuto e consulenze familiari. Al primo incontro sarà presente anche Francesco De Feudis, presidente dell’associazione Il Pineto, capofila del progetto.

“Diventare padre e madre è un processo lento e non scontato, in cui ci si confronta costantemente anche la propria storia personale” afferma Trione. “Più si amplia la consapevolezza su ciò che si è vissuto, sentito, sofferto, appreso e ereditato come figli, più si è liberi nel crescere i propri figli da schemi educativi vincolanti e potenzialmente dannosi”.

Gli obiettivi che i 25 incontri vogliono raggiungere sono molteplici:

Creare uno spazio di ascolto, di accoglienza al fine di saper leggere e decifrare quel disagio latente, che può derivare dalla non piena accettazione della disabilità dei figli e/o componenti del nucleo familiare o dalle preoccupazioni derivanti dalle vicende presenti e per il futuro incerto dei propri figli;

Offrire ai genitori momenti di sostegno reciproco e confronto rispetto alle problematiche della gestione quotidiana dei bisogni dei figli, di qualunque età;

Creare un contesto non giudicante e di reciproco supporto tra genitori;

Diminuire il senso d’impotenza e solitudine nell’affrontare le difficoltà quotidiane di vita insieme ai propri figli.

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva soprattutto ai più giovani e diffondere ogni tipo di conoscenze, competenze, stili di vita e modelli virtuosi favorendo le reti e le collaborazioni tra coloro che si occupano di educazione e di sviluppo sostenibile.