In attesa dell’esito analisi acqua, scuola San Giovanni Bosco resta chiusa

Non essendo ancora pervenuti gli esiti delle analisi dell’acqua relativi ai campionamenti effettuati dal Sian della Asl Bt nella mattinata di lunedì 20 novembre, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dall’Amministrazione Comunale, si informa la cittadinanza che il plesso scolastico “San Giovanni Bosco” di via Amando Vescovo (terzo circolo didattico) resterà chiuso anche nella giornata di giovedì 23 novembre.

Seguiranno ulteriori comunicazioni e aggiornamenti. Con ogni probabilità l’esito delle analisi è atteso nella giornata di domani.

Restano regolarmente aperti gli altri tre plessi afferenti al Terzo Circolo: la scuola dell’infanzia di Carrara Gioia, il plesso “Angela Di Bari” in via Giuseppe Di Vittorio e il plesso “Paola Belsito” in via degli Aragonesi.