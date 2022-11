Il tour “Bisceglie per la Famiglia” fa tappa in Piazza don Milani

Il tour “Bisceglie per la Famiglia” del circolo biscegliese “Il Popolo della Famiglia” fa tappa in Piazza don Milani oggi, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Nel corso di queste settimane il circolo ha incontrato i cittadini per presentare i punti salienti del proprio programma politico, ma anche per ascoltare le richieste e le priorità delle famiglie biscegliesi.

I precedenti gazebo informativi si sono svolti domenica 9 ottobre nella zona 167 nei pressi della scuola Pertini e domenica 23 ottobre in via Padre Kolbe nei pressi della chiesa di Sant’Andrea.

In merito al tour, il presidente del circolo, Angelo di Liddo, dichiara: “Abbiamo deciso di partire dalle periferie dove è necessario avere un’attenzione maggiore sia in riferimento al fattore sociale che a quello della mobilità urbana; inoltre sono le zone che più facilmente vengono obliate dalle istituzioni locali”.

“Abbiamo constatato che i cittadini sono affamati di politica concreta. Non ci chiedono “con chi state” ma come affrontare le tante problematiche che in questi anni sono rimaste irrisolte; soprattutto chiedono la possibilità di essere ascoltati dalle istituzioni che percepiscono molto distanti” sono invece le parole di Francesco Mastrapasqua, coordinatore del circolo.

“Stiamo presentando ai cittadini una proposta intrisa di speranza. L’idea fondante del nostro progetto politico è pensare alla città come ad una casa dove i vari componenti della famiglia (i cittadini) si mettono in ascolto delle necessità altrui, sono in relazione ordinata tra loro e soprattutto porgono attenzione e rispetto per gli altri. Il nostro progetto politico è quello di aiutare i biscegliesi a vivere meglio: partendo dalle famiglie vogliamo trasformare Bisceglie in una “città-giardino” dove verde, famiglie e lavoro sono la chiave per una migliore qualità della vita di tutti i nostri concittadini” afferma Nicola Quatela, segretario del circolo.