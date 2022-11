Il Terzo Circolo San Giovanni Bosco ospita l’evento formativo “Siamo tutti nella rete”

Oggi 19 novembre, alle ore 17, nel plesso scolastico del Terzo Circolo “San Giovanni Bosco”, via Amando Vescovo, si terrà “Siamo tutti nella rete”, un evento informativo-culturale in collaborazione con il Centro Studi e Ricerca “Nundinae” di Gravina di Puglia.

Il referente responsabile Beppe Rubini lo descrive come “un progetto ideato per far comprendere ai bambini che non ci si può fidare di quello che viene proposto come un semplice gioco, che la realtà non è quella proposta da internet“, sottolineando che “ci sono molti occhi pronti ad approfittare della loro ingenuità.”

Il Terzo Circolo Didattico, per sostenere la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, accoglie l’invito dell’associazione Nundinae e ospiterà i Supereroi, che aiuteranno i più piccoli a comprendere i pericoli della rete.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte, nonché ai loro genitori affinché vigilino e supportino i loro figli nel navigare in rete con cautela.

L’associazione “Nundinae” si avvale del supporto della Polizia di Stato, la cui presenza fortifica l’impatto del messaggio.