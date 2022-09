Il biscegliese Davide Lamanuzzi nuovo Dirigente della Squadra Mobile di Ferrara

“Nell’ambito della quotidiana riunione operativa il Questore di Ferrara, Salvatore Calabrese e i funzionari delle diverse articolazioni della Questura hanno dato il benvenuto al nuovo Dirigente della Squadra Mobile, il biscegliese Davide Lamanuzzi.

Il 35enne Commissario Capo della Polizia di Stato si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari. Dopo aver frequentato il 106esimo Corso di Formazione è stato assegnato alla Questura di Bolzano come funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale. Nel 2019 viene trasferito alla Questura di Vibo Valentia dove ricopre l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile. Lamanuzzi viene trasferito alla Questura di Napoli nel 2021 dove svolge la duplice funzione di responsabile della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile e di addetto l’UPGSP.

Il Dirigente biscegliese ha frequentato il 104 Corso di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia.

Il dr. Lamanuzzi ha ringraziato il Questore ed i colleghi per il benvenuto, entusiasta per il nuovo incarico e per l’opportunità di lavorare nella città estense.