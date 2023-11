Il Bisceglie Rugby protagonista del progetto “Sport di tutti – Carceri”

Lunedi 20 novembre, ore 16:30, la sala Tamborrino del Comune di Trani ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto Sport di tutti – Carceri.

Il progetto finanziato dal Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute nasce dall’esigenza di far svolgere attività fisica nelle carceri, unita alla capacità di risocializzazione del Rugby e soprattutto far capire i principi, valori e benefici della sua pratica in particolare e dell’attività fisica In generale.

Il progetto verrà portato avanti dai Draghi BAT e dal Bisceglie Rugby risultati vincitori del progetto di Sport e Salute.

Alla conferenza saranno presenti Francesco Toscano, Coordinatore Regionale Sport e Salute Puglia, Roberta Rigante e Maurizio Di Pinto Assessori alle Politiche Sociali e allo Sport del Comune di Bisceglie, Giuseppe Altomare, Direttore degli Istituti penali di Trani, Francesco De Marinis, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

A presentare nello specifico il progetto, che avrà una durata di 18 mesi e sarà destinato sia all’istituto penale maschile che a quello femminile saranno, invece, Antonio Pedone, Presidente del Bisceglie Rugby, Tommaso Curci, Presidente dei Draghi BAT, Gaetano Nigri, Presidente FIR Puglia, Stefano Raffin, Tecnico Regionale FIR Puglia e Annarita Amoruso Referente Associazione operante nel sociale, Paideia.