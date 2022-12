Il 7 dicembre festa in piazza e illuminazione dell’albero di Natale / PROGRAMMA

Mercoledì 7 dicembre alle ore 18.30 ci sarà l’illuminazione dell’albero di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II. L’evento è stato organizzato dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. L’albero di Natale è stato realizzato con il supporto di Gruppo Megamark e Confcommercio Bisceglie.

Una vera e propria festa collettiva aperta a tutti che comincerà con l’esibizione “Fantasie di Natale” delle ragazze della Ginnastica Ritmica Iris e continuerà con “Transbalcanica”, a cura dei Pachamama, uno spettacolo itinerante, della durata di circa un’ora, di grande impatto visivo e musicale. Trampolisti, acrobati, rouecyr, bolle, fuoco e musiche della Bandarisciò. La carovana coinvolgerà il pubblico rendendolo parte integrante della performance. Lo spirito nomade e migrante caratterizza la parata e le storie e le poesie ne sottolineano il fascino. Teatro di strada, in piazza, con la gente e i bambini, in perfetto spirito natalizio.

Al termine dello spettacolo ci sarà l’accensione dell’albero ma l’esibizione dei Pachamama continuerà anche dopo, con un corteo in via Marconi, via Tupputi, largo Castello, prima del ritorno in piazza per Vittorio Emanuele II per il gran finale.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; il Presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera; la Responsabile della Programmazione Danza del Teatro Pubblico Pugliese, Gemma Di Tullio. Madrina della serata sarà la conduttrice e giornalista Marilena Farinola.