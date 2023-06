I SoGNALIBRI 2023, assegnate le borse di studio per la Summer School della Luiss

Sono Mariarita Di Liddo, alunna del liceo linguistico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, Chiara Maresca ed Eloisa Pasqualone, entrambe del liceo classico “De Sanctis” di Trani, le tre ragazze che si sono aggiudicate le borse di studio per partecipare alla Summer School della Luiss “Guido Carli”, offerte dall’Associazione Borgo Antico ai partecipanti al progetto I SoGNALIBRI, in collaborazione con la prestigiosa università. Le studentesse avranno così l’opportunità di frequentare i corsi che l’Università Luiss ospiterà dal 3 al 7 luglio a Roma. Un’occasione che permetterà loro di orientarsi e scegliere con consapevolezza il proprio futuro universitario e lavorativo.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta presso il Salone degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, alla presenza di Alessandra Di Pierro, presidente di Associazione “Borgo Antico”, Luciano Gigante, referente del progetto “I SoGNALIBRI”, Maria Laterza, Coordinatrice del Club Imprese della Cultura di Confindustria Bari-Bat, Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo, ed Emilia Tota, neo assessore alla Cultura del Comune di Bisceglie. A portare i suoi saluti anche Nicola Parascandolo, Dirigente Responsabile Operations della Luiss, intervenuto in videocollegamento. Le borse di studio sono state consegnate ai ragazzi dai tutor di riferimento del progetto e dai docenti delle scuole di provenienza.

«Quest’anno le borse di studio sono state assegnate sulla base dei risultati del test svolto dai ragazzi nelle scorse settimane e messo a punto dai docenti Luiss», commenta Alessandra Di Pierro, presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Le tre studentesse si sono quindi meritate, con le loro capacità e il loro impegno, questa occasione unica di formazione e orientamento presso la Luiss di Roma, che sarà per loro anche momento di socializzazione e conoscenza reciproca. Un ringraziamento speciale va a tutti i partner del progetto, che rendono possibile la sua realizzazione per il terzo anno consecutivo, e agli oltre centotrenta ragazzi che stanno seguendo con grande interesse il percorso. È nostro dovere prenderci cura di questa nuova generazione, credere nelle loro capacità e sostenerli nel loro percorso di crescita».

Il percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali continuerà nelle prossime settimane e culminerà con la quattordicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico”, che i SoGNALIBRI vivranno da protagonisti, moderando alcune delle conversazioni con gli autori in programma e contribuendo attivamente all’organizzazione dell’evento. Nel mese di luglio, infatti, i giovani studenti avranno la possibilità di dialogare con alcuni ospiti d’eccezione come Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo contemporaneo tra i più conosciuti e apprezzati del panorama italiano, fonte di ispirazione per numerosi adattamenti televisivi e cinematografici di successo. I ragazzi, nel loro percorso di approfondimento delle diverse figure professionali legate al mondo della cultura, incontreranno poi Daniela Pellegrino, responsabile della biblioteca comunale di Trani “G. Bovio”, e Claudio Valente, amministratore e gestore del Politeama Italia, teatro e cinema multisala biscegliese a conduzione familiare che si appresta a festeggiare i 100 anni di attività.

Il progetto “I SoGNALIBRI” è organizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Club Cultura di Confindustria Puglia, di Confindustria Bari-Bat, Città di Bisceglie e Luiss “Guido Carli”, e con l’adesione di Fondazione Vincenzo Casillo, Fondazione Seca, Politeama Italia, Mosquito Aps e Pro Loco Bisceglie.