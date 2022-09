GAL Ponte Lama: a Bisceglie incontro per presentare bando tutela e restauro architteture rurali

Il GAL Ponte Lama, organizza un incontro di presentazione del bando regionale che finanzia la tutela e la ristrutturazione di architetture tipiche rurali e si propone come supporto tecnico ai privati per la candidatura dei progetti.

Si terrà oggi, mercoledì 21 settembre alle ore 16.30, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, l’evento divulgativo organizzato dal Gruppo di Azione Locale per illustrare nel dettaglio, l’Avviso pubblico della Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” del PSR Puglia 2014/2020.

Il bando nello specifico si rivolge a proprietari privati di trulli, lamie, casedde, pagliare, in pietra o in tufo, a secco e non, ricadenti in aree tipizzate come zone agricole e realizzati in Puglia entro la prima metà del secolo scorso.

L’ avviso prevede l’erogazione di un sostegno, in termini di contributo a fondo perduto, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati, pari al 50% della spesa ammessa.

Il limite minimo di investimento ammesso è pari a 20mila euro il limite massimo di investimento è pari a 60mila euro.

Data l’imminente scadenza del bando, prevista per il 9 novembre 2022, durante l’incontro sarà possibile compilare una scheda conoscitiva, al fine di verificare subito la possibilità di candidare il proprio immobile.