Festeggiamenti in onore di Santa Caterina da Siena, ecco il PROGRAMMA COMPLETO

La parrocchia di Santa Caterina da Siena ha stilato un programma per la festa della Patrona d’Italia e d’Europa.

Si inizia con la novena che si terrà dal 20 al 28 aprile dal lunedì al venerdì alle 17:00, sabato e domenica alle 18:00. A seguire spazio al Vespro e alla Santa Messa.

Domenica 21 aprile presiederanno le celebrazioni don Valerio Gioia alle 11:00 e il Cancelliere Arcivescovile don Francesco Mastrulli alle 19:00.

Dal 26 al 28 aprile avrà luogo la donazione dei gigli per Santa Caterina.

Il 28 aprile è il 18° anniversario della dedicazione e si terranno la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’arciprete don Franco di Liddo alle 19:00 e una serata musicale a cura della “Cittadella’s band”.

Il 29 aprile alle 9:30 si terranno l’Ufficio e le Lodi e alle 18:00 si terrà la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. A seguire ci sarà la consegna del premio “Pace e Solidarietà”. Alle 20:00 avrà luogo la Processione che percorrerà via Mons. Michele Cafagna, via Mercadante, via della Repubblica, via Bixio, vico I Fragata, via Fragata, Corso Umberto I, via Lecce, via Fragata a Monte, via Pio X, via Santa Caterina.