Festa per la Madonna Addolorata, i dettagli delle celebrazioni e le limitazioni al traffico

Il solenne Pontificale in occasione della Festa per la Madonna Addolorata del 15 settembre 2020 sarà celebrato da monsignor Leonardo D’Ascenzo alle ore 19,30 in Piazza Vittorio Emanuele II (lato est) e non più in Piazza Margherita. Per la Festa della Madonna Addolorata sarà disposto un banner fotografico della Madonna sul prospetto illuminato del Teatro Garibaldi stante la impossibilità di apporvi il quadro. Saranno presenti i “Madonnari” come già accaduto per la Festa dei Santi Martiri in Piazza Vittorio Emanuele II.

Sarà disponibile presso Piazza Vittorio Emanuele II un gazebo delle Poste Italiane presso cui sarà possibile ottenere l’annullo postale speciale realizzato in occasione del 50° anniversario della Confraternita della Madonna SS. Addolorata compatrona di Bisceglie dalle ore 17 alle ore 20m. Per l’occasione è stata predisposta una speciale cartolina.

Per martedì 15 Settembre, dalle ore 08,00, alle ore 24,00, varrà divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in piazza Vittorio Emanuele, nel tratto compreso dall’incrocio con via Imbriani fino all’incrocio con largo Caduti Corazzata Roma. Dalle ore 08,00 alle ore 24,00, divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, in largo San Donato – piazza Duomo – via Cardinale Dell’Olio – via Marconi e piazza Regina Margherita, tratto d’accesso al centro storico. Dalle ore 17,00 alle ore 24,00 sarà vietato il transito di accesso all’intersezione largo Caduti Corazzata Roma/via La Marina/via A. Gramsci, per tutti i veicoli diretti in piazza Vittorio Emanuele (Palazzuolo), con apposizione di transenne mobili nei pressi del predetto incrocio stradale.



L’area di Piazza Vittorio Emanuele ove sarà celebrata la Santa Messa sarà circoscritta con transenne individuando una via di accesso per i fedeli che vi parteciperanno ove personale preposto dovrà testare la temperatura corporea con termoscanner verificando che sia inferiore a 37,50°. Nell’area antistante il palco saranno posizionate un numero massimo di 1000 posti a sedere a distanza di non meno di 1 metro tra loro. Tutti i partecipanti, prima di accedere all’area ove si celebrerà la messa, dovranno igienizzarsi le mani e indossare dispositivi di protezione.