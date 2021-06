“Emergenze sociali: fra vecchie e nuove povertà”, iniziativa del Piano Sociale di Zona

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, la cui gestione è stata affidata con appalto pubblico alla RTS Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà e Trani SOS, a conclusione del primo anno di servizio, organizza l’evento formativo sul tema “Emergenze sociali: fra vecchie e nuove povertà” che si terrà mercoledì 30 giugno 2021 nel Castello di Bisceglie, dalle 17 alle 20.

“Durante i lavori faremo un bilancio sulla nostra capacità di risposta alle emergenze sociali messe in campo con questo servizio nelle Città di Trani e Bisceglie e ci confronteremo con altre esperienze per tracciare il profilo delle povertà vecchie e nuove e le complessità che si sono presentate a seguito dell’emergenza sanitaria”, ha affermato Alessandro Attolico, dirigente dell’Ufficio di Piano.

“Le politiche per l’inclusione sociale si devono caratterizzare attraverso iniziative e compiti differenziati, sia per ambito di intervento sia per tipologia di strumenti” ed è questo l’impegno assunto dalle amministrazioni di Trani e Bisceglie ed in particolare dai sindaci Amedeo Bottaro e Angelantonio Angarano, in prima linea nell’emergenza sanitaria ed in quella sociale che né scaturita.

Durante i lavori saranno esaminati il ruolo e le modalità di approccio delle diverse figure professionali fra assistenti sociali, psicologi, educatori, operatori sanitari che entrano in campo nella gestione delle emergenze sociali, sottolineando quanto sia complesso sia il mondo del “lavoro sociale” sia quello del welfare locale.

Programma dei lavori

Ore 17:00 registrazione partecipanti

Modera gli interventi il dott. Alessandro Attolico – Dirigente Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

Ore 17:30: Saluti istituzionali

Sindaco di Trani avv. Amedeo Bottaro

Sindaco di Bisceglie avv. Angelantonio Angarano

Consigliera Regionale Commissione Sanità e Welfare dott.ssa Debora Ciliento

Ore 18.00 “IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE: MODALITA’ DI APPROCCIO ALLE EMERGENZE SOCIALI” – interventi di:

Ass. soc. dott.ssa Giusi Lopolito Referente PIS Bisceglie

Ass. soc. dott.ssa Dalila Disalvo Referente PIS Trani

“NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE: TRA SANITARIO E SOCIALE”

Vincenza Angarano Presidente Coop.soc. Promozione Sociale e Solidarietà

Andrea Fasciano Coop. Trani Sos

“SERVIZIO PIS TRANI – BISCEGLIE: LA SFIDA TRA VECCHIE E NUOVE POVERTA’”

Coordinatrice PIS Trani- Bisceglie – dott.ssa Alessandra Tranchino – Psicologa Psicoterapeuta

ore 18:30 pausa

ore 19:00 “BEST PRACTICES: IL SERVIZIO PIS NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI”

Ass. soc. dott. Francesco Legrottaglie Referente PIS della città di Bari

“EMERGENZA PSICOLOGICA: IL RUOLO DEL SOSTEGNO PSICOLOGICO”

Referente Società Italiana Psicologia dell’emergenza Puglia – dott.ssa Antonella De Fano – Psicologa Psicoterapeuta

ore 20:00

Conclusioni e chiusura dei lavori

La partecipazione ai lavori è gratuita e saranno rilasciati n°3 crediti formativi per Assistenti Sociali (40 posti), n° 3,5 crediti ECM per Psicologi ed Educatori professionali (50 posti).

Per partecipare all’evento è necessaria iscrizione obbligatoria attraverso i seguenti link:

– PSICOLOGI/EDUCATORI:

https://portale.assriforma.it/(S(xbfggc3wnx0mrllzbhw4majn))/home/home.aspx

– ASSISTENTI SOCIALI:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAElO7UBEBCLBkrn_xz4exVeTaEC021zcG2Hqh7mYneoaxUQ/viewform