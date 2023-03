Earth Hour, Bisceglie aderisce a iniziativa Wwf: liberate nella notte due tartarughe

Ieri Bisceglie ha partecipato all’Ora della Terra, l’Earth Hour organizzata dal WWF in tutto il mondo per sensibilizzare alla salvaguardia del pianeta e al rispetto dell’ambiente.

“Abbiamo sposato l’iniziativa con l’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi Spa – Porto Turistico – Marina Resort, Nicola Rutigliano. Per un’ora, in contemporanea mondiale, abbiamo spento il porto turistico e Palazzo di Città. Insieme a Bisceglie Approdi, Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Molfetta e Circolo Della Vela Bisceglie abbiamo liberato due tartarughe in notturna”, ha raccontato sui social il sindaco Angelantonio Angarano.

“È stato magnifico farlo insieme a tanti bimbi e ragazzi entusiasti ed emozionati nel vedere questi splendidi animali marini riprendere il largo e la libertà dopo le cure ricevute. Il senso dell’iniziativa era proprio trasmettere ai più piccoli l’importanza di essere i primi difensori della natura e dell’ambiente per il nostro futuro. Vedere una così ampia partecipazione di famiglie e bimbi ci dà fiducia perché solo insieme possiamo vincere la sfida di ridurre l’inquinamento”, ha concluso il primo cittadino.