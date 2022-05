Donn&Maggio: al via oggi l’ultimo weekend nel centro storico

Comincia ufficialmente oggi, venerdì 27 maggio, l’ultimo weekend dell’iniziativa “Donn&Maggio”, organizzata dall’Associazione “Borgo Antico”. Per un intero mese dedicato alle donne, alle loro creazioni e alle loro attività, il centro storico di Bisceglie è stata la cornice di una manifestazione aperta ed inclusiva che ha coinvolto decine di artigiane e imprenditrici.

C’è ancora tempo fino a domenica per fare una passeggiata in via Cardinale Dell’Olio e Piazza Duomo, per l’occasione abbellite con fiori e decorazioni, e viverle in una veste del tutto inedita. Il centro storico di biscegliese sarà animato anche in questi giorni dalla creatività e dall’energia delle decine di espositrici che hanno deciso di aderire con entusiasmo alla manifestazione, allestendo dei “temporary shop” nei locali messi gratuitamente a disposizione dagli organizzatori.

«Dopo la bella esperienza del Natale nel Borgo Antico, che ha richiamato migliaia di visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi, abbiamo voluto replicare con un’iniziativa primaverile che desse slancio e visibilità al centro storico in vista della stagione estiva», spiega Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Siamo estremamente felici del riscontro ottenuto da parte di tanti biscegliesi, che hanno dimostrato apprezzamento e interesse per un’idea nata dalla volontà di dare spazio e visibilità al mondo dell’artigianato e dell’imprenditoria femminile, rendendo nuovamente viva una zona di Bisceglie che in passato ha rappresentato un centro nevralgico per lo sviluppo della città. Vi aspettiamo ancora nei prossimi tre giorni per festeggiare insieme la chiusura di questa magnifica esperienza».