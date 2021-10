“Donate vecchi alberi di Natale e decorazioni”: l’appello di Associazione Borgo Antico

I colori e le decorazioni natalizie abbelliranno anche quest’anno il centro storico grazie all’impegno dell’Associazione Borgo Antico. Ma con una grande novità: tutto il materiale impiegato per decorare la città vecchia sarà rigorosamente eco-friendly. Infatti, saranno utilizzati gli alberi di Natale sintetici e le decorazioni usurate che solitamente le famiglie biscegliesi destinano alla discarica perché ormai obsolete. Da qui l’appello dell’associazione: “Non buttate i vecchi alberi di Natale”.

Gli alberi di Natale sintetici e molte delle decorazioni natalizie non sono né riciclabili, né compostabili, e dunque finiscono in discarica. L’Associazione Borgo Antico è pronta a recuperare i vecchi addobbi natalizi in disuso o gli alberi di natale (anche se rotti) e a riutilizzarli per decorare il centro storico.

Chiunque abbia voglia di conferire vecchi addobbi può contattare il tel 3458956068. L’allestimento sarà curato da giovani e volontari, dando vita per la prima volta ad un allestimento di comunità.

Il Borgo Antico si prepara così ad un Natale colorato, luminoso e completamente ecosostenibile.