Disagi al “Dell’Olio”, studenti e genitori a colloquio con il vice presidente Provincia Bat

Cercare di risolvere le problematiche che da tempo attanagliano la struttura dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore attraverso una manifestazione compatta e pacifica volta al confronto con le istituzioni. E’ quanto fatto questa mattina dagli studenti del “Giacinto Dell’Olio” riunitisi sotto Palazzo di Città a Bisceglie.

Almeno un centinaio gli studenti presenti dalle ore 8.30 in via Trento per cercare delle risposte sulle problematiche che affliggono il “Dell’Olio”. Alcuni rappresentanti degli studenti e dei genitori, alla manifestazione non erano presenti preside e professori, sono stati successivamente accolti per un colloquio da Pierpaolo Pedone, vice presidente della Provincia Bat oltre che consigliere comunale di maggioranza.

Un confronto attraverso il quale Pedone ha spiegato quanto la Provincia sta facendo e potrà fare nel medio lungo termine per consentire una piena fruibilità della struttura.