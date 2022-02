Diego Rana:”Uneba metterà a disposizione della Asl Bt tutte le proprie strutture”

“Nel ringraziare il Direttore generale uscente della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, per il lavoro fatto in questi anni così complicati sia sul versante della gestione economica della sanità territoriale che su quello più strettamente sanitario, accogliamo con soddisfazione l’insediamento del nuovo Direttore Generale, Tiziana Dimatteo e del suo nuovo staff dirigenziale composto dal Direttore Sanitario Asl Bt, Alessandro Scelzi e dal Direttore Amministrativo Asl Bt, Ivan Viggiano“. Così Diego Rana, Commissario provinciale Bat dell’Uneba, la più rappresentativa e longeva organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, con quasi 1.000 enti associati in tutta Italia, quasi tutti non profit di radici cristiane.

“Nelle prossime settimane – scrive il Commissario Rana – avremo modo di incontrare i nuovi vertici della Asl per affrontare tutti i nodi sul tappeto nella gestione del comparto sociosanitario ed assistenziale del territorio della Sesta Provincia pugliese. Nodi che attendono una soluzione che vada oltre l’emergenza pandemia. Le nostre Rsa, le Rssa e i Centri diurni in questi ultimi due anni sono stati in prima linea per garantire la salute di pazienti e operatori sanitari. Ora, però, è arrivato il momento di un confronto sereno e proficuo per completare quel piano di assistenza da tutti invocato e che non è stato possibile ultimare per ovvie ragioni”.

“L’Uneba – conclude Diego Rana – metterà a disposizione della Asl Bt tutte le proprie strutture, la propria passione e il proprio impegno per fare di questo territorio un luogo di eccellenza nella risposta alla domanda di salute e assistenza soprattutto della popolazione anziana e quella fragile”.