Da oggi coprifuoco posticipato di un’ora in zona gialla

Da oggi, lunedì 7 giugno, cambiano nuovamente le regole per regioni in zona gialla, come la Puglia. Il coprifuoco viene posticipato di un’ora.

A partire da questa sera quindi la libera circolazione potrà avvenire per tutti i cittadini dalle ore 5 del mattino fino alle ore 24. Se i trend dei contagi dovessero essere confermati, cadrà totalmente questa misura nel giro di qualche settimana. Una situazione che vedrebbe la Puglia protagonista allo stesso modo in caso di passaggio dalla zona gialla a quella bianca, un soluzione che dati alla mano diventa sempre più probabile.