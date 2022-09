Continua senza sosta il lavoro della Sartoria sociale “Storie&stoffe”

Anche se a ranghi ridotti e con grandi sacrifici per i volontari presenti, la Sartoria sociale “Storie&stoffe” della Caritas ha continuato il suo lavoro a favore della comunità.

Il progetto “Storie e Stoffe” ha l’obiettivo di selezionare abiti e tessuti provenienti da donazioni pubbliche e da privati, creare nuovi oggetti con i tessuti di riciclo, promuovendo la cultura del riuso. Ed ecco allora che nascono borse, oggettistica varia (da borselli per penne e pennarelli a porta cellulari, fiori, segnalibri e tanto altro), ma anche capi di abbigliamento che la creatività delle volontarie riesce ad elaborare, anche su richiesta. I proventi della vendita sono utilizzati per l’acquisto di prodotti e farmaci, di cui scarseggia l’Emporio ecosolidale, per aiutare le persone in difficoltà.

Durante l’estate l’Emporio ha accolto i ragazzi dell’Azione Cattolica diocesana che portavano a termine il loro percorso di formazione proprio ai Cappuccini e nella Sartoria hanno cucito, assieme ad Antonella ed Angela, delle borse personali, scegliendo i tessuti che preferivano, e che hanno portato a casa come testimonianza della formazione.

Di rilievo la scelta fatta dall’Azienda. Op Agritalia, organizzazione di produttori di uva da tavola con sede a Barletta, di chiedere alla sartoria sociale della Caritas cittadina di realizzare indumenti da lavoro.

Michele Laporta, presidente dell’organizzazione di produttori ha spiegato tale scelta: “Conosciamo i progetti e le attività della Caritas e con questa scelta abbiamo sposato l’idea di avere un prodotto che dà valore alla dignità della persona e al diritto al lavoro”. Sono così nati i cento camici acquistati da Op Agritalia, realizzati in cotone misto a lino, tagliati da Franco (un volontario) e cuciti da sarte professioniste del cucito che hanno perso il lavoro, e da soci lavoratori e volontari, tra cui persone in situazioni di svantaggio, che prestano servizio presso la Caritas di Bisceglie.

“Storie&stoffe”, finito il periodo di chiusura per la pandemia, ha ripreso i contatti con le scuole per laboratori con realizzazione di cartoncini natalizi o di auguri per le feste ricorrenti e di oggetti che possono essere realizzati dai bambini delle scuole elementari con tessuti da riciclo e l’aiuto delle esperte volontarie.

Caritas Bisceglie rivolge un appello a coloro che sono già capaci o sono volenterosi di imparare a creare nuove realizzazioni artistiche e volessero dedicare alcune ore del loro tempo libero a questa attività di rivolgersi a Sergio 3356373728 ed Antonella 3484776841.