Concorsi Comune di Bisceglie, ecco le date di tutte le prove preselettive / DETTAGLI

Il Dirigente ad interim della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino rende noto che:

A) La prova preselettiva per il Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.4 posti di “Agente Di Polizia Locale” – categoria giuridica “C”, posizione economica “C1”, di cui n.1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate, si svolgerà il giorno 28 aprile 2022, presso la struttura sita in Bari in Viale Archimede n.49 e denominata “PALAFLORIO. La suddetta prova preselettiva si svolgerà, come da allegato elenco contenente i nominativi dei candidati convocati, in 2 turni: 1° TURNO 28 aprile 2022 a partire dalle ore 7:30; 2° TURNO 28 aprile 2022 a partire dalle ore 11:30.

B) La prova preselettiva per il Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di “Istruttore Amministrativo/Contabile” – Categoria Giuridica “C”, Posizione Economica “C1”, di cui n.1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate, si svolgerà il giorno 29 aprile 2022, presso la struttura sita in Bari in Viale Archimede n.49 e denominata “PALAFLORIO. La suddetta prova preselettiva si svolgerà, come da allegato elenco contenente i nominativi dei candidati convocati, in 2 turni: 1° TURNO 29 aprile 2022 a partire dalle ore 7:30; 2° TURNO 29 aprile 2022 a partire dalle ore 11:30.

C) La prova preselettiva per il Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di Categoria “D”, Posizione Economica “D1”, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, si svolgerà il giorno 29 aprile 2022 presso la struttura sita in Bari in Viale Archimede n.49 e denominata “PALAFLORIO. La suddetta prova preselettiva si svolgerà in un unico turno, come da allegato elenco contenente i nominativi dei candidati convocati, in unico turno il 29 aprile 2022 a partire dalle ore 14:30.

Per la partecipazione alle suddette prove preselettive, i candidati dovranno:

Consegnare la domanda firmata e già inserita nella piattaforma telematica dedicata alla presentazione telematica della domanda, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e alla ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso dovuta; Essere muniti di apposito documento di identità al fine di consentire le regolari operazioni di riconoscimento; Consegnare e compilare l’autocertificazione attestante l’assenza di sintomatologia da COVID-19 come da allegato alla presente Avviso. Si invita a visionare l’elenco dei candidati alla prova preselettiva, allegato alla presente, ove sono indicate ulteriori informazioni per l’ingresso alla suddetta struttura, in base al numero del varco assegnato.

Al fine di velocizzare le operazioni di riconoscimento e l’espletamento delle prove preselettive medesime, si raccomanda ai Signori Candidati di prendere nota del turno e del varco assegnato, come riportati nell’allegato elenco.

LINK ALLE SINGOLE PROCEDURE CONCORSUALI

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di Categoria “D”, Posizione Economica “D1”, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di “Istruttore Amministrativo/Contabile” – Categoria Giuridica “C”, Posizione Economica “C1”

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.4 posti di “Agente Di Polizia Locale” – categoria giuridica “C”, posizione economica “C1”