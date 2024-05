Comitato Progetto Uomo: tutte le iniziative previste nel mese di maggio

Le iniziative del Comitato Progetto Uomo trovano nel mese di maggio una convergenza di diverse attività rivolte ai bambini, alle mamme, alle famiglie che fanno riferimento all’associazione biscegliese.

“Ci stanno a cuore il sostegno alle madri per aver scelto la Vita per i loro figli concepiti e alle coppie per aver scelto di istituire una famiglia legalmente riconosciuta. Tutto qui. Le iniziative sono destinate principalmente a quanti già inseriti nella vita dell’Ente, ma vi può partecipare anche chi vorrebbe farne parte per la prima volta o solamente affacciarsi per curiosità”, scrive nel comunicato stampa il vice presidente Domenico Torchetti.

Ecco, allora, il programma per il corrente mese:

mercoledì 8 maggio: “La Bisaccia” – prima tappa del gruppo “Madri in Cammino” , incontri di accompagnamento spirituale per neo-mamme, per migliorare la qualità della relazione umana e del senso della vita;

, incontri di accompagnamento spirituale per neo-mamme, per migliorare la qualità della relazione umana e del senso della vita; lunedì 13 maggio: Banco bebè – raccolta prodotti alimentari e igienici per neonati 0/12 mesi, nel plesso Cosmai del IV Circolo Didattico “don Pasquale Uva”;

per neonati 0/12 mesi, nel plesso Cosmai del IV Circolo Didattico “don Pasquale Uva”; venerdì 24 maggio: Festa della mamma – momento di convivialità per le famiglie e di festa per i bambini, organizzato dal gruppo “Famiglie per la Vita;

– momento di convivialità per le famiglie e di festa per i bambini, organizzato dal gruppo “Famiglie per la Vita; mercoledì 29 maggio: ore 9,30. “Una sola mamma e un solo papà” – incontro con le mamme e le gestanti, distribuzione di prodotti per neonati. ore 11,00 Guardaroba solidale – distribuzione abbigliamento nuovo e seminuovo, per bimbi 0/3 anni e anche oltre.

Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 348 04 59 717. Le iniziative interne si svolgeranno nella sede provvisoria ubicata presso la Biblioteca della Chiesa Santa Caterina da Siena, in Bisceglie.