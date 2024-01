Centro Raccolta Bisceglie, da febbraio apertura anche al martedì per le donazioni

Importanti novità giungono in materia di donazione sangue ed emoderivati per quel che riguarda la città di Bisceglie con il Centro Raccolta dell’Ospedale Vittorio Emanuele II che a partire dal 6 febbraio sarà aperto anche al martedì.

Una notizia che rende merito al lavoro svolto in questi anni da parte di Avis Bisceglie in coesione con la ASL BT e che vedrà quindi il centro trasfusionale aperto il venerdì, sabato, lunedì e adesso anche il martedì, senza dimenticare le donazioni domenicali da calendario. “Grazie al lavoro svolto da Avis Bisceglie e all’incremento delle donazioni – dichiara la presidente Avis Bisceglie Patrizia Ventura – si è giunto all’aumento grazie alla dott.ssa Marina D’Alagni responsabile dei centri trasfusionali ASL BT che ha consentito l’incremento di una quarta giornata in base al lavoro che abbiamo svolto negli ultimi tempi”.