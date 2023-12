Banco Bebè del Comitato Progetto Uomo, un sostegno concreto alle mamme e ai loro bambini

L’Associazione di volontariato Comitato Progetto Uomo dal 2006 ha istituito un centro d’aiuto per le gestanti in stato di precarietà socio-economica che potrebbe spingerle a scelte drammatiche.

Lo scopo è quello di aiutarle a continuare la gestazione attraverso la vicinanza delle relazioni umane e di sostenere, poi, le neo-mamme nella cura del proprio bambino, fino al compimento del primo anno di età e a volte anche oltre.

Attualmente a questo servizio si affidano più di 30 mamme, a cui offriamo prodotti igienici e alimenti per i loro piccoli. Tali prodotti, ordinariamente, sono acquistati dall’Associazione grazie alla disponibilità di alcuni benefattori e alle donazioni del 5xmille; ora, però, stanno vivendo un momento di grande difficoltà in quanto non riescono a far fronte alle numerose richieste.

Pertanto, in occasione del Santo Natale, hanno pensato di fare appello alla comunità scolastica del Primo Circolo Didattico, testimone anche negli anni passati di grande sensibilità e generosità, organizzando il BANCO BEBÈ 2023 nelle tre scuole che vi fanno capo.

L’iniziativa si svolgerà nei giorni di martedì 5 dicembre, nel plesso “DE AMICIS”, e mercoledì 6 dicembre nei plessi Don Pierino Arcieri e Don Pino Puglisi.

Si raccoglieranno i seguenti prodotti per i piccoli da loro assistiti:

1. pastine primi mesi, biscotti per neonati, omogeneizzati (carne, frutta);

2. prodotti per l’igiene (bagnoschiuma, pasta protettiva, salviettine, sciampo, detergenti, …);

3. pannolini per neonati (2.a, 4.a e 6.a misura).

Il Banco Bebè è una iniziativa di raccolta in cui si intrecciano l’attenzione per il prossimo e il grande cuore dei bambini e delle famiglie. Essenziale è il gesto del dono. Ecco allora che una semplice iniziativa, con l’aiuto dei docenti e dei genitori, può diventare un momento di educazione alla solidarietà e di riflessione sui Diritti dell’Infanzia a cominciare dal Diritto alla vita e alla cura. Una giornata dove tutti i componenti della comunità scolastica diventano attori, insieme ai volontari dell’Associazione, di un’opera concreta di solidarietà umana e cristiana.