Bambini e ragazzi in piazza per il Progetto di Psicomotricità e Attività Sportiva

Lo scorso 24 ottobre, in Piazza Vittorio Emanuele a Bisceglie si è tenuta la prima giornata in favore del Progetto di Psicomotricità e Attività Sportiva promosso da “I LOVE SMILE“ del Maestro Ciro Di Maio in collaborazione con Activa – Parkour e la Sezione AIA “Paolo Poli” di Molfetta con la promozione del corso arbitri di calcio.

Una giornata all’insegna dello sport che ha coinvolto bambini e ragazzi che hanno potuto cimentarsi nella pratica di attività sportive openair, quali, gare di velocità, giochi di psicomotricità e parkour, incentivando così grandi e piccini alla pratica sportiva e a un corretto stile di vita, valorizzando il lavoro svolto dall’associazione in favore del territorio, da anni impegnata nell’organizzare e partecipare ad iniziative che si propongono di stimolare nei giovani corretti stili di vita.

All’evento organizzato dal Presidente Doxa Ciro Di Maio hanno presenziato l’Assessore allo Sport del Comune di Bisceglie Maria Lorusso, il Presidente della Sezione AIA Molfetta Antonio De Leo, il Componente Regionale Arbitri Tommaso Regina ed il Componente Nazionale CAN 5 Élite Nicola Gisondi.