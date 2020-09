Avis Bisceglie: “Siamo in emergenza sangue, invitiamo a donare”

“Siamo in emergenza sangue, soprattutto per quanto riguarda il gruppo sanguigno A+, B+ e 0+”. È quanto la sezione Avis Bisceglie ha postato sul profilo ufficiale Facebook nella mattinata odierna per chiamare a raccolta i donatori.

“Vi invitiamo caldamente a donare recandosi al centro raccolta sangue di Bisceglie. È possibile donare ogni lunedì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 10.30, previa prenotazione obbligatoria al nr. 346 052 7760. Disponibilità anche per domenica 6, sempre solo dopo aver prenotato”.

È possibile prenotare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. “In un momento delicato come questo – conclude la nota – il tuo aiuto è importante”.