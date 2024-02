Aumento casi scarlattina e infezioni da streptococco, le indicazioni di Asl Bt alle scuole

Con un’apposita nota, il Direttore del Servizio di igiene pubblica della Asl BT informa che è stata registrata “una impennata dell’incidenza dei casi di scarlattina e di infezioni invasive da streptococco beta emolitico di gruppo A”.

L’infezione da streptococco di gruppo A causa comunemente malattie lievi come tonsillite, faringite, impetigine, scarlattina, curabili con i comuni antibiotici, ed è considerata causa comune di faringite batterica nei bambini in età scolare e prescolare.

Al fine di contenere la diffusione delle infezioni, oltre a raccomandare corretta igiene delle mani e personale, Asl Bt fornisce le seguenti prescrizioni:

Famiglie, studentesse, studenti, personale docente. In presenza di sintomi palesi di una malattia acuta in atto (febbre >37°, vomito, diarrea, mal di gola, faringite, sospetti esantemi cutanei, congiuntiviti), le studentesse e gli studenti non dovranno frequentare le lezioni e dovranno essere allontanati tempestivamente dal contesto scolastico e riaffidati alle famiglie.

Direttore dei S.G.A., collaboratori scolastici. Il Direttore dei S.G.A. disporrà la quotidiana pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti, la disinfezione delle superfici (banchi, cattedre e pavimenti) e l’aerazione frequente dei locali scolastici e delle aule.