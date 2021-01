Associazione Oratoriani Bisceglie, messa pomeridiana in onore di Don Bosco

Sarà una celebrazione diversa quella che quest’anno l’Associazione Oratoriani Bisceglie dedicherà al proprio santo Protettore, don Giovanni Bosco. Nella giornata di oggi, domenica 31 gennaio, gli oratoriani onoreranno la memoria del santo con una messa pomeridiana che si svolgerà alle 18.30 nella parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli.

«Non ci saranno, come negli anni scorsi, i momenti condivisi con gli alunni delle scuole elementari della città», dichiara il presidente, Vincenzo Storelli: negli scorsi anni, infatti, l’Associazione Oratoriani Bisceglie ha sempre condiviso le celebrazioni di questa ricorrenza con gli alunni delle scuole biscegliesi. Dal momento che, a causa delle norme anti-contagio, non sarà possibile dare luogo a pubbliche manifestazioni, gli Oratoriani invitano i giovani a partecipare alla messa, per farsi partecipi della «ricchezza dell’esperienza vissuta a Bisceglie nell’Oratorio “San Vincenzo de’ Paoli”, fondato da don Maurino Monopoli, nei cui locali sono passate più di una generazione di giovani biscegliesi che sono stati educati alla fede, al rispetto reciproco, alla gioia di vivere in modo sano il tempo libero».