“Aspettando il Natale” di Confcommercio, ultimi due appuntamenti in calendario / PROGRAMMA

“Natale: Fiabe e Bicicletta”, si chiama così l’iniziativa ludico-sportiva programmata per sabato 23 dicembre organizzato dalla scuola di ciclismo Ludobike Racing Team in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e rientrante nel calendario di eventi denominato “Aspettando il Natale”.

La manifestazione si svolgerà in via Aldo Moro e vedrà protagonisti baby-ciclisti in un percorso in totale sicurezza ed emotivamente coinvolgente con ritrovo alle ore 10.

Tantissime le gare svolte in tutta Italia per i tesserati dell’associazione sportiva biscegliese con risultati lusinghieri, ma altrettanti sono gli eventi gratuiti e aperti a tutti organizzati nel 2023 dal team presieduto da Piero Loconsolo, tra cui: “La Gimkana della Ciliegia”,”La Biciclettata al Tramonto”, “Bisceglie, Bici e Musica”, “Sunrise DigithON” solo per citarne alcuni.

In concomitanza si terrà il mercatino di Natale per concludere la programmazione serale con l’esibizione musicale dell’Hdemia Zamar su via Aldo Moro, artisti di strada, laboratorio delle maschere a cura dell’Associazione Fagipamafra e tanto altro intrattenimento per grandi e piccini.

Ma prima di giungere all’evento conclusivo dell’antivigilia di Natale, spazio al coro di Fagipamafra giovedì 21 dicembre alle 19:00 in piazza Vittorio Emanuele II.

«Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e Confcommercio Bisceglie per averci inserito nel programma natalizio “Aspettando il Natale” – sottolinea Michele De Pinto, socio della Ludobike Racing Team – e invitiamo tutti a utilizzare la bicicletta anche nel periodo invernale, una maniera lenta di vivere il territorio, per apprezzare maggiormente le bellezze del nostro territorio e sostenere i negozi di prossimità».

Prosegue intanto “A Natale compro sotto casa”, il contest ideato e promosso dall’associazione di categoria cittadina in linea con la campagna nazionale di Confcommercio. Per partecipare sarà necessario pubblicare la propria foto sul gruppo Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/groups/1059317795379387/