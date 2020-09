Asl Bt, attivo questionario di autovalutazione per le scuole / DETTAGLI

La Asl Bt, attraverso il servizio Spesal (Sicurezza sui luoghi di lavoro) diretto dal dottor Raffaello Bellino, ha diffuso anche attraverso il Portale della Salute, il link a un questionario di autovalutazione che tutte le scuole della Provincia Bat dovranno compilare e consegnare entro il 2 ottobre.

“Questo è solo il primo passaggio di un progetto di collaborazione con le scuole che è stato già avviato dalla Direzione Generale con la piena collaborazione della Direzione Sanitaria aziendale, del Dipartimento di Prevenzione e del servizio Spesal – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt – abbiamo già fatto un primo incontro informativo e formativo con i dirigenti scolastici e altri ancora ne faremo in un clima di sinergia e sostegno. Il questionario serve ad avere un primo quadro di insieme delle diverse situazioni e delle attività di prevenzione già avviate a cui faranno seguito iniziative di collaborazione per portare a termine le prescrizioni ministeriali e regionali”.

Il questionario di autovalutazione indaga le misure generali di prevenzione e protezione, le misure igienico-sanitarie, l’organizzazione dei servizi, la gestione degli spazi comuni, la formazione e l’informazione rivolta agli alunni al personale e alle famiglie, le misure di emergenza di primo intervento, l’organizzazione del lavoro. la gestione degli alunni fragili e dei lavoratori fragili. “In vista della riapertura delle scuole abbiamo anche formato delle squadre dedicate che dovranno intervenire in caso di necessità – aggiunge Delle Donne – e inoltre le stesse saranno dotate di apparecchiature in grado di effettuare il tampone immediatamente e di dare un risultato entro 15 minuti: abbiamo acquistato 18 Poct che saranno distribuiti ai servizi di Igiene del territorio e ai Pronto Soccorso per avere risposte in tempi rapidi e, in vista dell’inizio delle attività scolastiche, per accelerare il rientro in aula e al servizio di alunni o personale docente e non. Che sia un buon anno scolastico per tutti”.

Link al questionario:https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36008/scuole-e-contagio-covid-questionario-di-autovalutazione