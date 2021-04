Angarano: “Vi auguro una Pasqua di speranza e rinascita, un pensiero a chi sta soffrendo”

“Cari Amici, stiamo attraversando un momento ancora molto delicato ma la campagna vaccinale fa intravvedere la luce che da tempo attendiamo”. Apre con queste parole il messaggio pasquale alla cittadinanza il sindaco Angelantonio Angarano.

“Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la scoperta della parola che genera una primavera di rapporti nuovi”, scriveva Don Tonino Bello.

“Con questo spirito vi auguro una Pasqua di speranza e rinascita della nostra Comunità, con un pensiero affettuoso a chi sta soffrendo, a chi ha perso i propri cari, a chi è distante dalle persone a cui vuole bene, a chi anche oggi è in prima linea sul posto di lavoro per la nostra sicurezza e per prendersi cura della nostra salute”.