Ambasciatore Repubblica Ceca in visita oggi a Bisceglie con i consoli

Questa mattina, domenica 26 giugno, l’Ambasciatore della Repubblica Ceca a Roma, Hana Hubáčková, accompagnata dal Console per l’Italia Jana Karfikova e dal neo Console onorario per la Puglia, Riccardo Di Matteo, ha visitato la città di Bisceglie, in occasione dell’inaugurazione a Bari della sede consolare della Repubblica Ceca avvenuta negli scorsi giorni.

“Oggi scriviamo una pagina importante per la nostra comunità, foriera di collaborazioni e prospettive di sviluppo, in tutti i campi”, scrive sui social il sindaco Angelantonio Angarano. “Abbiamo accolto la delegazione diplomatica con gli Assessori Bianco e Parisi e il Consigliere Coppolecchia. Insieme all’Avv. Giacinto La Notte abbiamo fatto visitare il nostro museo diocesano”.

“Ben vengano accordi ed intese commerciali, turistiche e culturali finalizzate a far crescere insieme i nostri territori. Bisceglie, storicamente aperta al commercio con l’estero, non può che salutare con soddisfazione questa visita che ci onora e getta le basi per una nuova amicizia e nuove intese con il popolo della Repubblica Ceca”, conclude il primo cittadino.