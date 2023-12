Alla Pedone Working di Bisceglie il premio “The International Architecture Award® 2023”

Importante riconoscimento a livello internazionale quello ricevuto ad Atene dalla Pedone Working di Bisceglie che ha vinto il premio “The International Architecture Award® 2023”.

Dal 2004, il Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, in collaborazione con il Centro Europeo per l’Architettura, l’Arte, il Design e gli Studi Urbani e la Metropolitan Arts Press, promuove il riconoscimento dei migliori e più significativi progetti di architettura, del paesaggio e di pianificazione realizzati dai principali architetti, paesaggisti e urbanisti che operano a livello nazionale e internazionale.

Questo prestigioso premio offre un’ampia panoramica degli edifici commerciali, pubblici e residenziali in tutto il mondo e rende omaggio ai nuovi sviluppi del design mettendo in luce le linee di ricerca progettuali contemporanee. Giunto alla sua ventesima edizione, “The International Architecture Award®” è il più antico e prestigioso riconoscimento che premia il design e promuove l’architettura internazionale attraverso mostre, pubblicazioni e la rivista online Global Design News.

Per l’edizione del 2023 il Museo ha ricevuto un numero record di candidature, oltre 850 progetti dei più importanti studi di progettazione dei vari continenti, suddivisi in 24 categorie; la giuria internazionale, composta da sedici illustri progettisti, ha lavorato a distanza e ha proclamato vincitori 94 progetti e ha assegnato 82 menzioni d’onore.

Tra i progetti vincitori di quest’anno, solo tre sono italiani e tra questi, nella Categoria “MULTI-FAMILY HOUSING”, è stato proclamato vincitore l’edificio “Case Nel Verde” a Bisceglie, realizzato nel 2021 dalla Pedone Working s.r.l. e progettato dallo studio PS_Architetture (ing. Piero Pedone, arch. Leo Pedone, arch. Massimo Pedone).

“Ricevere un premio così prestigioso ci riempie di gioia – affermano i progettisti Piero, Leo e Massimo Pedone del PS_Architetture studio biscegliese premiato (www.psarchitetture.it) – ed essere ad Atene con gli architetti dei più importanti studi di architettura gratifica il nostro lavoro e quello di tutti i nostri collaboratori. Un premio che riconosce il valore della ricerca progettuale sviluppata nell’edificio Case nel Verde, realizzato in provincia e nel sud Italia, dove è certamente più difficile e faticoso affermare il proprio pensiero architettonico rispetto alle città metropolitane, ma non per questo meno stimolante. Un premio che riconosce anche l’impegnativo lavoro della Pedone Working nel consolidare l’uso di tecnologie costruttive naturali, visto che Case nel Verde insieme a Case di Luce rappresentano un importante intervento urbano italiano a basso impatto ambientale e con uso di mattoni e materiali in Canapa e Calce prodotti con il marchio BIOMat. I nostri clienti – concludono i progettisti- oltre a vivere case sane, abitano in edifici il cui valore architettonico è riconosciuto dai tanti premi, vecchi e nuovi, come il Bronzo al WAN AWARDS 22 di qualche mese fa e l’odierno premio The International Architecture Award® 23 che consolida la riconoscibilità dello studio PS_Architetture a livello nazionale. Un grazie particolare ai clienti che ci hanno scelto e quelli che vorranno distinguersi scegliendo le nuove residenze di Case di Luce-scala C oggi in costruzione (www.pedoneworking.it)”.

Case Nel Verde, Bisceglie, Italy | 2021

Progetto: PS_Architetture (Piero Pedone, Leo Pedone, Massimo Pedone) – www.psarchitetture.it

Design Team: Piero Pedone, Leo Pedone, Massimo Pedone, Eleonora Pedone, Rosaria Minervini, Francesco

Ricchiuti, Francesco Tiritiello, Marianna Cosmai, Antonia Capurso

Collaboratori: Dante Pedone, Ilario Pedone, Rosalba Cannaò, Leonardo Preziosa

General Contractor: Pedone Working S.r.l. – www.pedoneworking.it