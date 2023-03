A Bisceglie torna la Passio Christi a cura dell’associazione Schára

Sabato 1 aprile 2023, alle ore 20.00 ritorna a Bisceglie la Passio Christi nella sua IX edizione. L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie e sostenuto dalla Fondazione con il Sud.

Dopo ben tre anni d’attesa l’associazione Schára torna sul territorio con la rappresentazione degli ultimi momenti della vita di Cristo, vedendo coinvolti più di 150 figuranti di ogni età nell’evento che da anni avvicina alla città del Sospiro numerosi spettatori provenienti anche da paesi limitrofi.

“L’associazione intende ringraziare tutti gli esercenti che, anche con il loro contributo, rendono possibile la realizzazione dell’evento. Un grazie particolare va all’amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco Angelantonio Angarano e dell’Assessora alla cultura Loredana Bianco”, si legge nel comunicato stampa.

L’evento avrà inizio alle ore 20 in Largo Castello con la rappresentazione dell’Ultima Cena e delle preghiere di Gesù e degli apostoli nell’orto degli ulivi. In seguito ci si sposterà in Piazza Margherita con le false testimonianze e le accuse a Gesù da parte dei membri del Sinedrio e ancora in Piazza Vittorio Emanuele (Palazzuolo) con l’ingresso presso la corte di Erode.

In Piazza Vittorio Emanuele, nei pressi del Monumento ai caduti, avranno luogo la flagellazione e la condanna a morte di Gesù. Dopo l’incontro con la Veronica, il Cireneo e lo struggente ultimo saluto con la madre, Gesù porterà la croce fin sul Calvario dove ci saranno la suggestiva scena della Crocifissione e la deposizione fino al momento catartico della Risurrezione.

Articolo a cura di Serena De Musso.