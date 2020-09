Tennis: Federica Cassanelli terza ai campionati italiani giovanili

Si conclude positivamente l’esperienza ai campionati italiani under 11 femminili per Federica Cassanelli. La biscegliese ottiene la medaglia di bronzo nel doppio, affiancata da Sara La Noce nella rassegna tricolore andata in scena a Loano (SV).

Agli ottavi le due tenniste hanno la meglio sulla coppia genovese Chessa/Beecroft (6/4, 6/0) e successivamente ai quarti sconfiggono con il punteggio di 7/6 e 6/0 il duo piemontese Baroglio/Garbarini. La corsa al titolo nazionale si interrompe in semifinale, a causa della vittoria del tandem Cerbo/Sara (6/4, 6/0). Cassanelli (già campionessa regionale di categoria) è stata protagonista anche nel singolo, nonostante la sua avventura sia durata poco, per mano dell’eliminazione al primo turno, contro la ligure Carola Pessina.

L’allenatore Francesco “Kikko” Sasso, commenta positivamente la prestazione della sua allieva: ” Siamo orgogliosi per il risultato ottenuto da Cassanelli e dalla sua compagna abruzzese La Noce. Nonostante la loro corporatura esile si sono ben distinte per il loro gioco” continua Sasso “L’intero movimento dello sporting tennis 2.0, con il presidente Bartolo Sasso, plaude la giovane atleta nella convinzione che sia stata una tappa importante nel suo percorso di crescita.