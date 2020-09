Don Uva, sconfitta esterna contro la Nuova Spinazzola

Parte con un ko la stagione agonistica 2020/2021 per il Don Uva sconfitto in trasferta per 2-0 dalla Nuova Spinazzola nella gara d’andata della Coppa Italia riservata alle squadre militanti nel campionato di Promozione.

Le reti maturano nella ripresa. Al 3′ i padroni di casa sbloccano l’equilibrio con Di Stasi abile a superare il portiere biancogiallo con una precisa conclusione. Al 28′ la Nuova Spinazzola perviene al raddoppio con Dinoia. I locali vanno vicini al tris con Ariani ma la traversa gli nega la gioia del gol.

Domenica 27 settembre è in programma il match di ritorno al “Di Liddo” con i biscegliesi che andranno alla ricerca della remuntada.

Foto: Pagina facebook Don Uva