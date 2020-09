Don Uva, presentata ufficialmente la stagione 2020/21

Si è svolta in mattinata la presentazione ufficiale del Don Uva Calcio per la stagione 2020/2021, in rispetto delle norme anti-covid. Protagonisti della conferenza stampa il presidente Giuseppe Milone, il tecnico Domenico Capurso e il direttore sportivo Lorenzo De Gennaro.

“Comincia una nuova stagione un pò particolare – dichiara il presidente Milone – sia per la situazione che stiamo vivendo sia per il cinquantesimo anniversario dalla nascita della nostra squadra. Dopo aver concluso la scorsa annata in maniera repentina, il coraggio e la determinazione da parte della dirigenza non manca. Si riparte dal girone A del campionato promozione, che quest’anno avrà eccezionalmente solo 14 squadre (con quattro incontri in meno da disputare). Abbiamo una grande organizzazione che parte dalla scuola calcio fino ad arrivare alla prima squadra e nonostante le poche risorse economiche, siamo uno dei pochi team a credere soprattutto sui giovani” e conclude “in bocca al lupo ai giovani e a tutto lo staff tecnico per la prossima stagione!”.

Subito dopo a prendere la parola è il ds Lorenzo De Gennaro: “L’intenzione è di lavorare sodo per la prossima stagione agonistica, abbiamo una squadra mista di giocatori di grande esperienza e tanti under appena arruolati nella prima squadra da valorizzare e motivare, sia dentro che fuori dal campo. La rosa è pronta al 90%, abbiamo svolto un buon lavoro fino ad ora ma non escludo altri colpi di mercato”.

A chiudere ci pensa mister Capurso, che dopo aver fatto una salto nel passato sul suo trascorso nel team biancogiallo (a soli 17 anni in prima squadra), evidenzia l’importanza di giocare in una squadra come il Don Uva: “ Sono fiero di allenare una squadra così importante, nonostante le poche risorse economiche manteniamo sempre quella determinazione nel raggiungere risultati importanti, con un’energia nuova all’inizio di ogni annata calcistica. Abbiamo una squadra molto giovane (età media 24 anni), il lavoro che mi aspetta non mi spaventa – dichiara – abbiamo una lunga rosa e la possibilità di far fare esperienza a giocatori giovani nati a partire dai 2002, come se fossero un’estensione della prima squadra”.

L’evento si è concluso con la presentazione delle nuove maglie; la prima divisa è invariata rispetto allo scorso anno con il giallo che domina, seconda maglia con sfondo bianco e infine terza tenuta a tema blu con nuovi sponsor e riferimenti al cinquantesimo anniversario della squadra.