Don Uva calcio, ufficializzati quattro nuovi acquisti

Continua con grande intensità il mercato estivo del Don Uva Bisceglie, che vede aggiungersi alla rosa quattro nuovi calciatori in vista della preparazione per la prossima stagione: Marino D’Addato, Felice Divella, Antonio Mezzina e Giuseppe Tarricone.

Sono due i nuovi innesti classe 2001: Divella è reduce dalla stagione in forza alla Norba Conversano, mentre Mezzina è un ex portiere della Virtus Molfetta.

Diverso il discorso invece per D’Addato, il quale ritorna a vestire la casacca biancogialla, dopo essere cresciuto nel vivaio del team biscegliese e una parentesi trascorsa alla Virtus Molfetta. Ultimo arrivo, in rigoroso ordine cronologico è l’attaccante, classe ‘94, Giuseppe Tarricone che ha indossato maglie importanti come quella di Altamura e Canosa. Un Don Uva che prende sempre più forma in vista del prossimo campionato di Promozione.