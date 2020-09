Coppa Italia: Don Uva a caccia del ribaltone contro lo Spinazzola

Servirà una perestazione super al Don Uva per recuperare lo svantaggio contro lo Spinazzola, patito all’andata, in occasione del ritorno previsto per oggi sabato 26 settembre. Il match si disputerà sul campo neutro di Ruvo (stadio comunale Coppi) a partire dalle ore 15.30.

La squadra biscegliese per potersi qualificare dovrà recuperare il 2-0 dell’andata, subito sul campo “Alen Fasciano” di Spinazzola. Sarà una partita difficile per la compagine biancogialla, composta da una rosa giovane con poca esperienza, che dovrà subito mettersi alla prova per staccare il pass al prossimo turno. Bisognerà attaccare pazientemente senza però lasciare vuoti in difesa. Il team di mister Schiavone farà tesoro del punteggio ottenuto, consapevole di avere una solida difesa che ha concesso poco al Don Uva nel primo scontro e con una fase offensiva, specializzata in grande lucidità all’interno dell’area di rigore.

Il match tra Don Uva e Spinazzola sarà disponibile in streaming anche dalla piattaforma Facebook sui canali social della Nuova Spinazzola, diretta dalle 15.25.