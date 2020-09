Calendari calcio a 5: esordio casalingo per la Diaz, Futsal Bisceglie a Sammichele

La Divisione Calcio a 5 ha reso pubblico il calendario di serie B, girone G, che vede protagoniste Diaz e Futsal Bisceglie.

Si parte il prossimo 17 ottobre con la Diaz che al PalaDolmen ospiterà l’Itria, ripescata dalla serie C1 nel corso dell’estate. Sarà invece il PalaLagravinese lo scenario in cui esordirà il Futsal Bisceglie atteso dal match in casa del Sammichele. Neroazzurri coperti da fosche nubi circa il futuro visto che ad oggi però non hanno dato alcuna comunicazione su staff tecnico e rosa che comporrà il roster.

Al termine della stagione regolare la prima in classifica di ogni girone sarà promossa in Serie A2, mentre le squadre posizionatesi dal 2° al 5° posto di ogni raggruppamento accederanno ai playoff. Si darà così vita a una post season che delle 32 squadre partecipanti ne premierà soltanto altre due. A retrocedere ai Campionati Regionali saranno invece in 20: ultima e penultima di ognuno degli otto gruppi e altre quattro squadre perdenti il playout (che si svolgerà fra tutte e otto le terzultime).

PRIMA GIORNATA: 17 ottobre 2020

ULTIMA GIORNATA: 17 aprile 2021

INIZIO PLAYOFF/PLAYOUT: 8 maggio 2021