Bisceglie calcio, vittoria nel test match contro l’Unione Calcio

E’ terminata per 3-0, a favore del Bisceglie Calcio l’allenamento congiunto contro l’Unione Calcio Bisceglie, disputatosi al “Di Liddo” domenica 12 settembre.

Una gara ben giocata da entrambe le squadre con il risultato che si è sbloccato al 20′ del prima frazione di gioco con Mansour, artefice di una fantastica progressione, che supera il portiere Di Bari con una precisa conclusione. Al 40′, il Bisceglie è pervenuto al raddoppio con un colpo di testa sottomisura da parte di Manfrellotti. Nella ripresa, precisamente al 20′, è arrivato il tris ad opera di Padulano, lesto ad anticipare Lullo in uscita, al termine di un’azione corale.

I nerazzurri di mister La Cava torneranno ad allenarsi martedì pomeriggio, 15 settembre, invece per l’Unione Calcio si è concluso un ciclo di tre amichevoli in quattro giorni, tutte giocate sul sintetico cittadino. Giovedì 10 settembre gli azzurri hanno affrontato la Fidelis Andria militante nel campionato di serie D, venendo sconfitti per 3-1. Sabato 12 settembre, invece, i ragazzi del tecnico Rumma hanno avuto la meglio sul Don Uva, battuto per 4-1.

Da lunedì 14 settembre, in casa azzurra inizierà la settimana tipo che culminerà domenica 20 con la gara d’andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza contro la Vigor Trani.