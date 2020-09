Bisceglie Calcio riammesso in serie C

Una grande notizia per lo sport cittadino caratterizza il pomeriggio odierno, il Bisceglie Calcio è stato riammesso in serie C per la stagione 2020/21.

La notizia giunge al termine del Consiglio Federale. Bisceglie riammmesso assieme al Foggia. Le due squadre che prenderanno il posto di Picerno e Bitonto retrocesse a seguito dell’illecito sportivo contestato per la gara del 5 maggio 2019. Nel prossimo campionato di serie C saranno quindi i “satanelli”, in sostituzione del Bitonto, ed appunto il Bisceglie Calcio, riammesso in serie C al posto dei lucani.