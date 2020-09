Bisceglie Calcio in C? Il club: “Faremo valere i nostri diritti per una potenziale riammissione”

Vedere il Bisceglie Calcio in serie C nella prossima stagione sembrava pura utopia sino a qualche settimana fa, ma dopo la sentenza in merito alla gara tra Picerno e Bitonto il club stellato chiarisce alcuni aspetti.

Tutto nasce nella giornata di ieri, quando il Tribunale Federale Nazionale in merito alla presunta combine in occasione del match di serie D tra Picerno e Bitonto ha sentenziato la retrocessione dei due club in D.

A tal proposito è giunta una nota ufficiale da parte della dirigenza biscegliese che dichiara, “A seguito del Dispositivo numero 152 del 31 agosto 2020 della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale sulla presunta combine tra Picerno e Bitonto, l’A.S. Bisceglie Srl rende noto che si muoverà nelle sedi e nelle modalità opportune per far valere i propri diritti su una potenziale riammissione nel campionato di Serie C. La società, inoltre – conclude la nota – comunica di aver già incaricato un avvocato sportivo per avviare tutte le procedure necessarie alla cura di tale causa”.

Non resta quindi che aspettare per capire come la vicenda andrà ad evolversi e se realmente il Bisceglie Calcio possiede i requisiti per una riammissione in serie C.