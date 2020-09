Lega Salvini Puglia, definito l’organigramma a supporto di Rocco Prete

Un team pronto a lavorare e dare una mano alla candidatura di Rocco Prete al consiglio regionale con elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre. La sezione cittadina della Lega Salvini Puglia ha ufficializzato i nomi che compongono l’organigramma.

“Una squadra di amici che da tempo mi supporta e mi sopporta. Militanti e simpatizzanti, in numero sempre maggiore – dichiara Prete – condividono le idee del nostro capitano Matteo Salvini. L’impegno di questo gruppo consentirà di porre basi ancora più solide per la costruzione di un progetto politico attento alle specificità del territorio, capace di analizzarne la situazione per elaborare proposte e soluzioni concrete alle problematiche che l’attanagliano – conclude Prete – oltre che di svilupparne ulteriormente i punti di forza”.

Il coordinamento cittadino della Lega Puglia – Bisceglie sarà così composto da:

Domenico Preziosa – Vicario Facente Funzione e responsabile Affari Legali;

Biagio Di Nardo – affiancherà il Vicario Facente Funzione;

Teresa Cosmai – Delega ai rapporti con Pubblica Istruzione;

Pasquale Di Liddo – delega agricoltura e responsabile organizzativo;

Pantaleo Baldini – affiancherà il responsabile organizzativo;

Dino Todisco – responsabile commercio settore ambulanti;

Emanuele Trione – delega alla sicurezza ed immigrazione;

Salvatore Valentino – addetto stampa;

Pasquale Caprioli – responsabile tesseramento.